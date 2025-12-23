Haberler

SON DAKİKA | Savunma sanayiinin yıldızlarına yerli ve milli motor! Tam bağımsızlık yolunda kilometre taşları

Son dakika haberi:Tam bağımsızlık yolunun kilometre taşlarını döşeyen savunma sanayiinin en büyük hamlesi yerli motor projeleri. SABAH yerlilik oranı yüzde 80’lere çıkan savunma sanayii ürünleri için Türk mühendislerin geliştirdiği motorları inceledi.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025

Savunma sanayiinde yerli ve milli hamlelerle tam bağımsızlık yolunda ilerleyen Türkiye, hava, deniz ve karada milli imkânlarla geliştirilen yerli motorlarla dev bir hamle yürütüyor. Türk mühendisler, Milli Muharip Uçak KAAN'dan ANKA'ya, ALTAY tankından AKSUNGUR'A yerli savunma sanayii ürünlerinin güç gruplarını da yerlileştirmek için hummalı bir çalışma içinde.

Türkiye motor teknolojilerinde oluşturduğu geniş yelpazeyle ihtiyaç duyulan kritik kabiliyetleri karşılamaya başladı. 23 yılda yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaşan savunma sanayiindeki yerlilik oranı projelerin tamamının başarıyla sonuçlanmasının ardından daha da artacak. Yerli ve milli motor projelerinin tek tek hayata geçirilmesiyle savunma sanayiimizi hedef alanların hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacak.