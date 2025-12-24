DEM Parti’den iki ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Tunç, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz" açıklaması yaptı.

DEM Parti heyeti daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Sancar, Kurtulmuş ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.