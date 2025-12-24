Sosyal medyaya düzenleme geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Dijital Ortamda Çocukların Zararlı Bilgilerden Korunması: Modern Araçlar ve Perspektifler" başlıklı uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, sosyal medya, dijital medya ve oyun platformlarına yönelik yasal bir düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirileceğini açıkladı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Göktaş, dijital dünyanın çocuklar için önemli fırsatlar sunduğunu ancak aynı zamanda siber zorbalık, istismar, kişisel verilerin izinsiz kullanımı ve dezenformasyon gibi ciddi riskleri de beraberinde getirdiğini vurguladı. Yapay zekâ tabanlı sistemlerin çocukların yaşamına doğrudan temas ettiği bu dönemde, koruyucu politikaların güçlendirilmesinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin, platformların sorumluluğunu esas alan yeni bir yaklaşımla hareket ettiğini belirten Göktaş, çocuk güvenliğini merkeze alan, denetleyici ve düzenleyici bir yasal çerçevenin hazırlandığını söyledi.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında dijitalleşmenin temel başlıklardan biri olduğunu hatırlatan Göktaş, çocukların hayallerinin algoritmalara teslim edilemeyeceğini belirtti.

DİJİTAL MEDYA VE OYUN PLATFORMLARI

"Bu alanda ülkemize özgü bir model geliştirmek için geçtiğimiz sene altyapı çalışmalarını başlattık. Çocuklarla, ailelerle, sivil toplum kuruluşları ve sosyal medya platformlarının temsilcileriyle sık sık bir araya geldik. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal bir düzenlemenin yapılmasının elzem olduğunu gördük. Türkiye olarak dijital medya ve oyun platformlarına dair düzenleyici ve denetleyici bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda hayata geçireceğimizi ifade etmek istiyorum."