Aliyev’e doğum günü tebriği

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Aliyev'in doğum gününü ve yeni yılını kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Başkanlığın paylaşımında şunlar kaydedildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliği içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirtti." Erdoğan görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü ve yeni yılını da tebrik etti.