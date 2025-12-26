3 saatlik yol 1 saate düşecek

Sadece Akdeniz bölgesinin değil Türkiye'nin gözü kulağı Antalya- Alanya arasında hayata geçirilecek olan tarihi otoyol projesinde. Serik güzergahında Kaymaz-Beydiğin'i bağlayan tünellerin ucu göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yürütülen proje, "Yap-İşlet-Devret (YİD)" modeliyle hayata geçiriliyor. Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin 84 kilometresi 2x3 şeritli otoyol ve 38 kilometresi 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik bir güzergahtan oluşuyor. Serik Kavşağı'ndan başlayarak Toros Dağları'nın eteklerinden ilerleyen otoyol, Konaklı'nın kuzeyindeki Batı Kavşağı'nda son bulacak.

TOPLAM UZUNLUĞU 11 BİN METRE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyolun teknik detaylarını daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Bakan Uraloğlu, "Proje kapsamında 7 kavşak (Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı, Alanya Batı), toplam uzunluğu 11 bin 300 metre olan 8 tünel, 7 bin 30 metre uzunluğunda 19 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi yer alacak" demişti. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 6.6 milyar TL tasarruf sağlanacağını söylemişti. Yolun tamamlanmasıyla şu an 3 saat süren yol 1 saate inecek. Proje kapsamında Kaymaz-Beydiğin'i bağlayan bin 500 metrelik gidiş-geliş tünel açma çalışmalarında sona yaklaşıldı.