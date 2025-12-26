Kardeşinin kimliğini kullanan FETÖ firarisi yakalandı

Muğla'da FETÖ'ye üye olma suçundan 8 yıldır aranan E.Ö. yakalandı. Kardeşine ait kimlik belgesini kullandığı ortaya çıkan şüpheli tutuklanırken, kardeşi hakkında işlem yapıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda, 8 yıldır "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan E.Ö. adlı kadın, Fethiye ilçesinde yakalandı. Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, kardeşine ait kimlik bilgilerini ibraz ettiği tespit edildi. Bu kapsamda firari FETÖ üyesi E.Ö., cezaevine teslim edilirken, kardeşi D.Ö. hakkında da suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı.