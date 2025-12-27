Asrın inşasında 455 bininci konut gururu

Asrın Felaketi'nin yarattığı yıkım, "Asrın İnşası" ile ortadan kalktı. Başkan Erdoğan'ın katılacağı "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program bugün depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da gerçekleştirilecek. Törende canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve işyerleri için kura çekimi yapılacak. En büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, bugün 55 bin 681 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Kentteki toplam teslim edilen bağımsız bölüm ise 153 bin 755'e ulaşacak. Diğer illerdeki teslimatlarla birlikte 3 yılı aşkın sürede yeni evlelerine kavuşan vatandaş sayısı 2 milyona ulaşacak. Kentteki Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar, Tarihi Uzun Çarşı, "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi ile depremlerde 80 santimetre çökme yaşanan Türkiye'nin en büyüğü İskenderun Sahili de eski günlerine kavuşturuldu. 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişinin etkilendiği deprem bölgesindeki 11 ilde, 174 ayrı noktada 3 bin 4821 şantiye kuruldu. 200 bin kişi gece gündüz çalıştı.

Antakya'da medya temsilcileriyle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Saatte 23, günde 550 konut inşa ettik. 75 milyar doları aşan yatırımla sözümüzü tuttuk" dedi. Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis'te 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89 konut sıfırdan inşa edildi. Bölgede, 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar altyapı çalışması yürütülüyor.

HUMMALI ATYAPI ÇALIŞMASI

Şehirlerin zarar gören atık su, yağmur suyu, içme suyu hatları yenileniyor. Hatay'ın Defne ilçesinde ise Defne'den başlayan ve Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca 11.2 kilometre uzunluğunda 5.6 metre çapındaki Türkiye'nin en büyük atık su tünelinin inşası devam ediyor. Atık su tünelinin kendi doğal eğimiyle kanalizasyon suları doğrudan biyolojik arıtma tesisine transfer edilecek. 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay'ın kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak, Asi Nehri'nin kirlilik sorunu ortadan kalkacak. Hatay Havalimanı'nda inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "3 bin metre uzunluğundaki ana pistindeki kaplama beton imalatlarına devam ediyoruz. Çalışmaları 2026'da tamamlamayı hedefliyoruz. Tekrardan güçlü şekilde ayağa kaldırdığımız Hatay Havalimanı'mızda bu yılın 11 ayında geçen yıla göre yüzde 68 artışla 433 bin 348 yolcumuza hizmet verdik" dedi.