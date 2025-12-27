Başkan Erdoğan, milli şair Mehmet Akif Ersoy’u andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi;

Anadolu'nun işgale uğradığı günlerde şehir şehir dolaşarak milletimizi istikbali için kıyama çağıran; duruşuyla, yaşayışıyla hakiki bir münevver olan; İstiklal Marşımızın yazarı, Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Hakk'a yürüyüşünün 89'uncu yılında rahmetle yâd ediyorum.