‘Çöp konteyneri yolsuzluğu’na 10 gözaltı

Antalya'da, CHP'li Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2023'te 'Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı' ihalesi açtı. 6 Eylül 2023'te düzenlenen açık ihaleyi, 19 milyon 960 bin lira bedelle Ak Konteyner İmalat Sanayi ve Ticaret Şirketi kazandı. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ihale kapsamında belediyeye teslim edilmesi gereken 800 litre kapasiteli 2 bin galvanizli çöp konteynerinin, şartnameye uygunluğunun kontrol edilmediği ortaya çıktı.

7 MİLYON KAMU ZARARI

İddiaları araştıran İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından 20 Mart'ta hazırlanan raporda, alım nedeniyle 7 milyon 153 bin 713 lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine delilleri toplayan savcılık, ihale sürecinde sorumluluğu bulunanlar hakkında gözaltı kararı verdi. Dün sabah harekete geçen polis, 10 şüpheliyi "Edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltına aldı.