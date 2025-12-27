Başkan Erdoğan: Malatya’da 79 bin 660 afet konutu ve iş yeri teslim edildi

Başkan Erdoğan'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya genelinde; 62 bin 540 konut, 13 bin 32 köy evi, 4 bin 88 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 660 bağımsız bölümün anahtar teslimi tamamlandı.

MALATYA'YA 11 BİN 367 YENİ TESLİMAT

Erdoğan, 455 bininci afet konutu kura çekimi kapsamında Malatya'da 11 bin 367 bağımsız bölümün daha hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, konut ve iş yeri teslimlerinin belirlenen takvim doğrultusunda kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

"MALATYA'DA SÖZLER TUTULUYOR"

Başkan Erdoğan konuşmasında, deprem sonrası süreçte Malatya'nın öncelikli iller arasında yer aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı "Afetzedelerimizi yalnız bırakmadık. Malatya'da gelinen nokta, verilen sözlerin tutulduğunu açıkça göstermektedir."

GÖZTEPE MAHALLESİ'NDE ANAHTAR TESLİM TÖRENİ

Malatya'da Göztepe Mahallesi'nde tamamlanan rezerv alanda düzenlenen anahtar teslim törenine; Seddar Yavuz, Sami Er, milletvekilleri ve kurum temsilcileri katıldı. Törende, hak sahiplerine anahtarları teslim edilen konutların, sosyal donatı alanları ve altyapı çalışmalarıyla birlikte planlandığı belirtildi.