DEAŞ’ın yılbaşı planına MİT engeli

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbari çalışmaları kapsamında, İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine geçerek örgüte katılma arayışında olduğu ve yılbaşı döneminde Türkiye'de DEAŞ adına eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi. Güncel konumu tespit edilen teröriste yönelik MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ortak operasyon kararı aldı.

Operasyon kapsamında İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalanarak tutuklandı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul Ataşehir'de Noel ve yılbaşı etkinlikleri yapanlara karşı eylem çağrısı yaptığı tespit edilen 1 DEAŞ'lı gözaltına alındı.