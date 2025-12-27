Filistin’i savunmak insanlığı savunmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kalyon Vakfı ve Türk Kızılay'ın işbirliğinde, Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direnişi sanatın diliyle görünür kılma amacıyla Nişantaşı'ndaki Kalyon Kültür'ün bulunduğu tarihi Taş Konak'ta düzenlenen "Kalanlar" Filistin Sergisi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan ile holdingin Yönetim Kurulu üyeleri Haluk Kalyoncu, Kübra Kalyoncu ile Murathan Kalyoncu'nun katıldığı açılış töreninde konuşan Erdoğan, hayra dokunan kıymetli bir sergiyi hayata geçirdikleri ve ev sahipliği yaptıkları için Kalyon Vakfı'na teşekkür etti.

YIKIM HİROŞİMA'NIN 14 KATI

Erdoğan, "Yüzölçümü sadece 365 kilometrekare, yani aşağı yukarı Beykoz ilçesi kadar bir alan ama gelin görün ki bu avuç içi kadar yer, tarihin en kanlı, en vahşi, en sistematik soykırımıyla, hiçbir vicdanın kaldıramayacağı acıların merkezi oldu. İki senede Gazze'ye 200 bin tondan fazla bomba atıldı. Bu rakam 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın 14 katı büyüklüğünde. Bu süreçte Gazze'de yaklaşık 20 bini çocuk, 70 binden fazla insan katledildi. 56 binden fazla çocuk yetim kaldı, 2 bin 700 aile nüfustan silindi. Eğer bugün çocuklara kurşun sıkılabiliyorsa, açlığa mahkûm edilen bebekler ağlamaktan katılıyorsa ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde olabiliyorsa, artık dünyada hiçbir insan güvende değildir.

Dolayısıyla Filistin'i savunmak, Filistinliler kadar tüm insanlığı, onu ayakta tutan değerleri ve en başta da insan kalma hakkımızı savunmaktır. Yakıcı acılara rağmen Filistinliler, dipdiri bir imanla 'Allah bize yetera' diyorlar. O yüzden evlerinin anahtarlarını hâlâ boyunlarında taşıyor, yeniden evlerinin kapılarını açmak için sabrediyorlar. Küllerinden doğacak bir Gazze'ye inanıyorlar. Biz de inanıyoruz" diye konuştu. Erdoğan, "Hafıza oluşturmak ve bu hafızayı şiirlere, resimlere, romanlara, filmlere nakşetmek zorundayız. Dünya başkentlerinde, tarihten kültüre, sanattan gastronomiye geniş bir anlatıya sahip Filistin müzeleri kurulması gerektiğine inanıyorum" dedi. Sergi 30 Mart'a kadar Kalyon Kültür'de devam edecek.

İNSANLIK ONURU HALA AYAKTA

KALYON Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu serginin sessizliğe karşı tanıklık, unutuluşa karşı hafıza olduğuna değinerek "Türk Kızılay'ın başlattığı 'Filistin'e Nefes Bağış' kampanyasıyla bu tanıklığı somut bir dayanışmaya dönüştürüyoruz. Kalyon Vakfı olarak her ziyaretçimiz adına yapılan bağış, Filistin'de bir lokmaya ve bir sofraya dönüşüyor. Sergi, Filistin halkının yalnız olmadığını ve insanlık onurunun hâlâ ayakta olduğunu açıkça ilan ediyor" dedi.