Futbolda bahiste yeni dalga 26 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. MASAK, yasal bahis siteleri, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS kayıtları ile önceki iki operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu önemli delillere ulaşıldı. 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev yapan Erden Timur da bulunuyor.

Timur dahil 26 şüpheli, İstanbul merkezli 11 ildeki operasyonlarla gözaltına alındı, bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi, 2 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam ediliyor. Timur, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili olarak görev yapmıştı. Yapılan incelemelerde, daha önceki iki operasyonda tutuklanan bir şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlenen ve soruşturma konusu suçlarla bağlantılı şüpheli finansal hareketleri bulunduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Erden Timur hakkında yapılan mali incelemelerde; "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemler tespit edildiği ifade edildi.

İŞTE GÖZALTI LİSTESİ

1. Bahattin Berke Demircan – Futbolcu

2. Doğukan Çınar – Futbolcu

3. Ergün Nazlı – Futbolcu

4. Eyyüp Can Temiz – Futbolcu

5. Furkan Demir – Futbolcu

6. Gökhan Payal – Futbolcu

7. Hamit Bayraktar – Futbolcu

8. Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu

9. İbrahim Yılmaz – Futbolcu

10. İlke Tankul – Futbolcu

11. İsmail Karakaş – Futbolcu

12. Mert Aktaş – Futbolcu

13. Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu

14. Tufan Kelleci – Futbolcu

15. Erden Timur – İşadamı

16. Figen Özkaya – Emekli

17. Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli

18. Burak Söyleyen – Restoran Müdürü

19. Fatih Kulaksız – Eyüpspor Asbaşkanı

20. Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı

21. Ecrin Korkmaz – İşsiz

22. Esat Bilayak – İşsiz

23. Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı

24. Enes Bartan – Tutuklu

25. Hakan Çakır – Memur

26. Serhat Ölmez – Büro İşçisi

27. Umut Esel – Şirket Ortağı

28. Buğra Cem İmamoğulları-

TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü 29. Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı

KENDİ TAKIMLARININ MAÇLARINA 'RAKİP KAZANIR' DİYE BAHİS OYNADILAR

14 futbolcunun kendi takımının maçında 'rakip takım kazanır' şeklinde bahis oynayarak müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bahis faaliyetlerinde bulunduğu incelemelerle saptandı.

2 PENALTI KAÇTI 18 DAKİKADA 4 GOL ATILDI SIRADIŞI KASIMPAŞA– SAMSUNSPOR MAÇI MERCEK ALTINA ALINDI

26 EKİM 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa- Samsunspor futbol müsabakasının sonucunu etkilemeye yönelik bahis oynadığı tespit edilen 6 şüpheli de operasyon kapsamına alındı. Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemler ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kasımpaşa- Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa lehine sonuçlanmış, ikinci yarıda konuk takım 18 dakikada 4 gol atarak maçı kazanmıştı. Samsunsporlu Olivier Ntcham, maçın ilk yarısında 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırmıştı.