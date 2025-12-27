Sağlıkta öncü ve örnek ülkeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu:

ÖZEL HASTANELER CİDDİ YÜK ALDI: Türkiye, son asrın en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Bu süreçte kamuözel fark etmeksizin sağlık altyapısının önemini hepimiz bizzat tecrübe ettik. Devlet ve şehir hastanelerimizle birlikte özel sağlık kuruluşlarımız, salgını başarıyla yönetmemizde gerçekten kritik roller üstlendi. 6 Şubat depremlerinde de benzer durumlarla karşılaştık. Acil afet durumlarında özel hastanelerimiz, Sağlık Bakanlığı'mızın yürüttüğü koordinasyonla ciddi yük aldı. Buradaki hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak ilave maddi bir külfet oluşturmadan halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunduk. Türkiye, bu alanda öncü ve örnek bir ülke olduğunu son yıllarda defalarca gösterdi. Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da ülkemiz adına kıvanç duyuyoruz.

KAMUCULUK, SERMAYE DÜŞMANLIĞI YAPMAK DEĞİLDİR: Şimdi biz böyle konuşunca neden birileri rahatsız oluyor? Ülkemizde hangi alanda olursa olsun, özel teşebbüs denilince hemen eleştiri oklarını çeken, hemen saldırıya geçen bir kesim var. 1960 ve 1970'lerin jargonlarına hapsolmuş bu çevreler, güya kamuculuk adına son derece yanlış bir şekilde her türlü özel girişime karşı çıkıyorlar. Özel sektör okul yapar, hastane yapar; kamu ile işbirliği içinde yol, köprü, havalimanı yapar; bakarsınız bunlar anında kötülemeye başlar. Ama makul, mantıklı, pratik ve sürdürülebilir hiçbir öneri de getiremezler. Biz 23 yıl boyunca attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her eserde, özel sektörümüzle işbirliği içinde ülkemize kazandırdığımız her yatırımda bunlarla çok sık muhatap olduk. Mesela 2002 öncesinde olduğu gibi sağlık hizmeti almak bir çileye dönüşmüşse, böyle bir sistemde ne kamuculuktan ne de sosyal devletten söz edilebilir. Aynı şekilde belediye kaynakları talan ediliyor, halkın parası rantçıların, yolsuzların, yandaşların cebine akıyorsa ve bunun bütün faturasını daha fazla trafik, daha fazla eziyet, daha az hizmet olarak sokaktaki vatandaş ödüyorsa, orada da bunların ismi yoktur. Tam tersine ortada çok büyük bir soygun vardır.

KİMSEYİ AYIRMADAN ÇALIŞTIK: "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık. Seksen altı milyona aşkla hizmet ettik. Sağlık hizmetlerinin standardını sadece belirli bir kesim için, sadece belirli bir bölge için değil, tüm Türkiye'de yukarı çektik.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan hastaneye gelişinde vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Açılışa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Erdoğan, törenin ardından hastaneyi gezdi.

ÜLKEYE HİZMETİN ÖZELİ-DEVLETİ YOK

Ülkeye hizmetin, devleti-özeli olmaz. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına katkı yapan her türlü çaba takdire şayandır. Eskiden olduğu gibi sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen, yatırımcılar arasında yerli- yabancı ayrımına gitmeyen, ülkenin hayrına olacak her işi, her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bu yatırımları çok kıymetli görüyoruz.

YOL YAPMAKTAN BİLE ACİZLER

Türkiye, toplam 1539 sağlık kuruluşu, 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ve 49 bine yaklaşan yoğun bakım yatağıyla vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir.

Sadece İstanbul'da, son 23 yılda, 35 yeni hastane, mevcut hastanelere 24 ek hizmet binası ile 18 güçlendirme çalışmasıyla toplam 77 hastane inşa ettik. 12 ağız ve diş sağlığı merkezi, 103 birinci basamak sağlık tesisi, son 5 yılda 3'ü şehir hastanesi olmak üzere 7 büyük hastaneyle İstanbul'un sağlık yükünü hafiflettik.

Türkiye genelinde 234 bini hekim 264 bini hemşire olmak üzere toplam 1 milyon 470 bin sağlık çalışanı milletimize hizmet veriyor.

Yıllık muayene sayısını Türkiye genelinde 1 milyarın üzerine çıkardık. Bir günde 3 milyon muayene gerçekleştiriyoruz.

2025'in ilk 9 ayında sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 1.1 milyona ulaştı.

Hizmeti aldığı hastanenin bağlantı yollarını yapmaktan bile aciz olanlara rağmen bunları başardık. Tüm yatırımlar neticesinde sağlık turizminde ciddi bir ivme yakaladık.

NÜKLEER TIPLA ONKOLOJİ TEDAVİSİ

Açılışını yaptığımız Medistate Çekmeköy Hastanesi 150 hasta yatağı, 16 genel yoğun bakım, 13 yenidoğan yoğun bakım, 43 poliklinik, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, kapsamlı acil servisi, 4 diş polikliniği ve 7 ameliyathanesiyle ilçemize ve şehrimize hizmet verecektir. Ayrıca hastanemizde, nükleer tıp ve nükleer tedavi gibi kritik hizmetlerin sunulacağı bir onkoloji merkezi de mevcuttur. İnşa edilecek 50 yataklı Nörolojik Bilimler Merkezi ile hastanenin kapasitesinin 200 yatağa çıkacağını öğrenmekten memnun oldum.