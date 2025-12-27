Şehit ailesinden terörsüz Türkiye sürecine destek: “Başka canlar yanmasın”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir'in Karabağlar ilçesinde Şehit Zekeriya Kılıç'ın anne ve babası Mevlüde ve Hacı Ahmet Kılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette, Terörsüz Türkiye süreci ele alınırken, şehit ailesinin verdiği destek dikkat çekti.

BURSALI: DEVLETİN TÜM KURUMLARI HASSAS BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR

Şehit ailesine hitap eden Şebnem Bursalı, Türkiye'nin bugün güven içinde yaşıyor olmasının bedelinin şehitler tarafından ödendiğini vurgulayarak, "Bu ülkede güvenle yaşıyorsak, evlatlarımızın ve tüm şehitlerimizin fedakârlığı sayesindedir. Sizin acınız bizim de acımızdır. Siz ağlarken biz de ağladık" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinin devlet aklı ve millet iradesiyle yürütüldüğünü belirten Bursalı, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle bu süreç başlatıldı. Devletimizin tüm kurumları son derece hassas ve dikkatli şekilde hareket ediyor. Ancak bu sürecin en kıymetli dayanağı, en büyük meşruiyet kaynağı şehit ailelerimizin verdiği destektir" dedi.

ŞEHİT BABASI: TEK İSTEĞİMİZ BAŞKA CANLAR YANMASIN

Şehit babası Hacı Ahmet Kılıç ise yıllar boyunca yaşanan terör olaylarının toplumda derin yaralar açtığını ifade ederek, sürece destek verilmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, "Her gün şehit haberleri görmek, patlamaları izlemek çok ağır bir yük. Bunları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu mesele bir partinin değil, Türkiye'nin meselesidir. Herkes elini taşın altına koymalı" diye konuştu.

Terörün sona ermesi için toplumsal mutabakatın önemine işaret eden Kılıç, süreci sabote etmeye çalışanlara rağmen sağduyunun galip geleceğine inandığını belirtti. "Bizim tek dileğimiz, başka annelerin ağlamaması, başka canların yanmamasıdır" dedi.

"ŞEHİT AİLELERİNİN DESTEĞİ SÜRECİN VİCDANİ TEMELİDİR"

Ziyaretin sonunda konuşan Bursalı ise şehit ailelerinin verdiği mesajın sürecin vicdani temelini oluşturduğunu vurgulayarak, "Her bir şehit ailemiz 'bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın' diyerek bu sürece destek veriyor. Bu destek; bu vatan, bu millet ve bu devlet için son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.