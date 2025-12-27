Şile Belediyesi operasyonunda 22 şüpheli adliyede

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Şile Belediyesi'ne yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler ışığında 23 Aralık günü ikinci dalga operasyon düzenlemişti. Gerçekleştirilen operasyonda; 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bahsi geçen suçlara karıştıkları saptanan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.