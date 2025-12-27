SON DAKİKA: İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İstanbul Emniyeti’ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyon düzenledi. İBB’ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...