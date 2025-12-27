VEPARA’ya 4.5 milyar TL’lik kara para aklama operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu; Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO operasyonlarının ardından elektronik ödeme sistemlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Son olarak VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketi üzerinden yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasıyla örgüt hiyerarşisi deşifre edildi.

KARA PARA İZİ KAYBEDİLDİ

TCMB denetim raporları ve MASAK analizleriyle desteklenen incelemelerde; yasadışı bahis ve foreks/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para altyapıları üzerinden sistematik şekilde nakledildiği belirlendi. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan şüphelilerin, suç gelirlerini gizlemek için özel finansal yönlendirme mekanizmaları ve yazılımsal sistemler geliştirdikleri tespit edildi. Bu yöntemle yurtdışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkân sağlandığı ve paranın izinin sahte hesaplar üzerinden kaybettirildiği ortaya çıktı. Soruşturmanın en çarpıcı noktası ise suç ağının ulaştığı finansal boyut oldu. Şirketin aracılık ettiği işlem hacminin 4 milyar 500 milyon lirayı bulduğu saptandı. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

6 İLDE EŞZAMANLI BASKIN

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlar neticesinde 28 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, firari durumda olan 3 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller ve finansal veriler, örgütün tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeye alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

PAYCO SORUŞTURMASINDA 15 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik yürütüğü soruşturma kapsamında düzenlen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 15'i tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Deniz YUSUFOĞLU/SABAH