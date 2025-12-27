Yeni Asır’ın 130 yıllık kent hikayesi sergisi’ne ilgi sürüyor

Yeni Asır Gazetesi'nin 130. kuruluş yıl dönümü için açılan '130 Yıllık Kenti Hikayesi' sergisi nostalji yaşattı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, çok sayıda İzmirli, sergiyi gezerek hem Yeni Asır Gazetesi'nin 130 yıllık yayın serüvenini hem de İzmir'in tarihine ışık tutan önemli dönüm noktalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

130 SAYFALIK ÖZEL SEÇKİ

Yeni Asır Gazetesi'nin 130 yıllık yayın hayatından izlerin sunulduğu sergide, gazetenin farklı dönemlerine ait belge, fotoğraf ve haberlerden oluşan 130 sayfalık özel seçki, ziyaretçilere kentin hafızasında yolculuk yapma imkânı buldu. Sergide; İzmir'in ticaretinden kültürüne, gastronomisinden sporuna kadar kente yön veren gelişmeler, Yeni Asır arşivinden derlenen haberlerle gözler önüne serildi. Kentin sosyal ve ekonomik dönüşümüne tanıklık eden manşetler ve kareler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. "130 Yıllık Kent Hikayesi" sergisi, 10 Ocak tarihine kadar gezilebilecek.