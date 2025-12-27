‘Yeni yıla aç girmek istemiyoruz’

İzmir'de, mali kriz yaşayan Buca Belediyesi, geçen ay yaklaşık 1800 işçinin maaşlarını ve yemek ücretlerini ödeyemedi. Paralarını alamayan işçiler de iş bırakma eylemi yaptı. Bunun üzerine CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman, işçilere ve sendikaya bir ödeme takvimi sundu. İşçiler de görevlerinin başına döndü. Ancak alacaklar ödenmedi. Sendika da Başkan Duman'a, 25 Aralık'a kadar süre tanıdıklarını duyurdu. Bu süre sonunda yine bir değişiklik olmayınca işçiler dün tekrar işi bıraktı. Sabah erken saatlerde Buca Belediyesi önünde toplanan işçiler, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla parasız girmek istemiyoruz. Artık yeter. Bu böyle devam etmez. Buca'da bıçak kemiğe dayandı. Belediyenin içine düşürüldüğü borç batağının sorumlusu bizler değiliz" dedi.