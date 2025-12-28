Ali Yerlikaya'dan Hatay paylaşımı: "Yaparsa Erdoğan yapar"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Hatay Antakya Meydanı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya, paylaşımında "Karanlıklar, Aydınlığa” dönüştü. Yapılamaz” denilen yapıldı. Yaparsa Erdoğan yapar" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; "Karanlıklar, Aydınlığa" dönüştü. "Yapılamaz" denilen yapıldı, "Olmaz" denilen oldu. Çünkü yaparsa Erdoğan yapar!"
