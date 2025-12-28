Ali Yerlikaya'dan Hatay paylaşımı: "Yaparsa Erdoğan yapar"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; "Karanlıklar, Aydınlığa" dönüştü. "Yapılamaz" denilen yapıldı, "Olmaz" denilen oldu. Çünkü yaparsa Erdoğan yapar!"