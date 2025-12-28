Gençler istiklal şairini dualarla andı

İstiklal Marşı'mızın mısralarıyla milletin bağımsızlık ruhunu tarihe nakşeden milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89. yıldönümünde kabri başında dualarla yâd edildi. İstanbul Valiliği tarafından Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel dua etti.

Törende, vatan ve millet uğruna kalemiyle mücadele eden Mehmet Akif Ersoy'un bıraktığı fikri ve ahlaki miras bir kez daha hatırlatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte milli şairin kabrine karanfil bıraktı. Törene katılan öğrenciler de Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında dualar okuyarak onun fikirlerine ve mücadelesine sahip çıkacaklarını gösterdi.

'MİLLETİMİZİ İSTİKBALİ İÇİN KIYAMA ÇAĞIRDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Anadolu'nun işgale uğradığı günlerde şehir şehir dolaşarak milletimizi istikbali için kıyama çağıran; duruşuyla, yaşayışıyla hakiki bir münevver olan; İstiklal Marşımızın yazarı, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Hakk'a yürüyüşünün 89'uncu yılında rahmetle yâd ediyorum."