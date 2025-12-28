Kooperatif vurgununda CHP’li isme gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne ilişkin yürütülen soruşturmanın "zimmet" suçuna dayandığını açıkladı.

Bilirkişi raporları doğrultusunda şüphelilerin sorumluluklarının tespit edildiği belirtildi. Gözaltı ve yakalama işlemlerinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın kooperatif faaliyetleri ve kamu kaynaklarının kullanımı üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.