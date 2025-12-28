MHP Lideri Devlet Bahçeli: Devlet ile millet arasına fitneciler giremedi

Törende konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söyledi: "Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır. Devlet ve millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır. Türk milleti kahır bulutlarından lütuf bereketinin yağacağına inanarak nice zorluğa göğüs germiş, karamsarlığın yüksek dalga boyutunu her seferinde iman ve iradeyle aşmasını bilmiştir.

Pek çok fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun, iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar sonunda mutlaka kaybetmiştir. Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler en derin hayal kırıklığına uğramışlardır. Yapmak yerine yıkmanın, doğru ve dürüst olmak yerine yalan ve dedikodu yapmanın derdine ve peşine düşenler, milletin safında değil, zilletin tarafında olduklarını asla gizleyememişlerdir. Felaketlerden rant devşirmenin, arayış ve amacına kilitlenmek, ahlaki ve insani bir tavır olmadığı gibi demokrasi ve siyaset değerlerinin de dışındadır. Mehmet Akif Ersoy, 'Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen/ İki kazma kürek, iki de ırgat gerek. / Ancak, hadi gel yapalım şunu geri desen, Bir Sinan, bir de Süleyman gerek' demiştir. Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey'dir."

ÇOCUK SEVGİSİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Gene l Başkanı Önder Aksakal'ın da katıldığı törende, Başkan Erdoğan kürsüye gelen çocukları sevdi.