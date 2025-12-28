Sözümüzü tuttuk: İmkansızı başardık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Atatürk Caddesi'nde düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu:

'Kardeşlik zor günde belli olur' diyerek afetzedeleri bir an bile çaresizliğe terk etmedik. İşte bugün dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya Hatay'ımızda bizzat tanıklık ediyoruz. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.

Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyor, hanelerine kavuşan her bir kardeşime sağlıklı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum. Rabb'im bu evlerde inşallah ağız tadıyla oturmayı nasip eylesin.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Filistin, Irak başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var. Bölgemizde yaşananları, kimlerin hangi oyunları çevirdiğini, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu sizler de görüyorsunuz. Müslüman kanından beslenenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler, çok büyük bir mesai içinde. Aramıza fitne sokmaya çalışanların, etnik köken, mezhep, inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını hepimiz biliyoruz. Onun için kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı çok dikkatli olacağız.

Terörsüz Türkiye'den sonra terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı, terörsüz bölgeye hep beraber kavuşacağız. Yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin inşasını hiç kimse engelleyemez. Hazreti Hızır Türbesi de bizimdir, Habib-i Neccar Camii de. Vakıflar köyü de bizimdir, Hazreti Musa ağacı da. Beyazid-i Bestami Türbesi de bizimdir, Ulu Cami de. Türk, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Alevi, Nusayri beraberiz. Bu toprakların bin yıllık sakinleriyiz. İnşallah daha nice asırlar boyunca barış içinde, huzur içinde, komşuluk ve kardeşlik hukuku içinde yaşamaya devam edeceğiz.

DEPREM TURİSTLERİ ORTALIKTA YOK!

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesine gelip ahkâm kesenler, seçimlerde bedava ev sözü verenler oldu. Enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar, afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar, 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanların hiçbirisi ortalıkta yok.

YEPYENİ ŞEHİRLER İNŞA EDİLDİ

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem 11 ilimizde büyük hasara yol açtı. 14 milyon vatandaşın etkilendiği depremde 53 bin 737 kişi yaşamını yitirdi, 120 bin kişi de yaralandı. 40 bine yakın bina enkaza döndü, 200 bin bina hasar gördü, 90 ülkeden daha büyük bir alan depremden etkilendi. 500 atom bombası gücünde yıkım yaşandı.

Deprem bölgesinde jet hızıyla başlatılan çalışmalar seferberlik ruhuyla yürütüldü. 3 yıldan az bir sürede hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı felaketin izleri yok edilerek yepyeni şehirler kuruldu. İlk konutların temeli 15. günde atıldı. 45 günde ilk köy evleri teslim edildi. Yüzölçümü açısından Bulgaristan büyüklüğündeki alana yayılan dev şantiyelerde akıllı şehirler ve uydu kentler inşa edildi. Deprem illerine 75 milyar doları aşkın yatırım yapıldı.