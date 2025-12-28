Tasarımlarımızda kültürümüzden güç alınmalı

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından Haliç Üniversitesi'nde "Tasarım İşi" etkinliği düzenlendi. Programa katılan KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, tasarımın çoğu zaman bir soruna çözüm bulmak, bir ihtiyacı karşılamak için yapıldığını söyledi. Bir kişinin bir şeyi tasarlarken hayata bakışını, kültürünü ve değerlerini mutlaka ona yansıttığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti: "Kendi çözümlerimizi bulabilsek, kaynaklarımızdan da alacağımız güçle tasarımlarımızı yapabilsek ve bunları dünya çapında markalaştırabilsek, o zaman küreselleşmenin ezdiği zeminde kimliğimizi daha iyi, daha güçlü şekilde korumak, yaşatmak ve geleceğin sorunlarına yeni çözümler bulabilmek için bir araç haline getirebiliriz, KÜME bunun derdinde."

KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Türkiye'nin çok büyük bir üretim ülkesi olduğunu vurgulayarak, sanatta, kültürde, medeniyet çalışmalarında her türlü üretimin yapıldığını söyledi. Selçuk Bayraktar, "Birçoğunda gördüğüm problem, üretimi bizde ama fikri ve tasarımı dışarıda. Fikir ve tasarım dışarıda olduğunda siz ancak takipçi olabiliyorsunuz, asla yön verici veya lider olamıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

BALIĞA BENZEYEN UÇAK

"Baykar'ın tasarımla alakalı en önemli sözü nedir diye sorsanız" ifadesini kullanan Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu: "İnsanlar uçağı yaptığında kuşa benzer ama Laz uçak yapınca balığa benzer.' Baykar'ın hikayesinde, özünde kimseye benzememek var. Bu kimseye benzememe bir reddiye ya da aykırı olmak için mi? Tam bu değil."