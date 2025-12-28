Türkiye’nin önü çok açık

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, "Her Kampüsüyle İstanbul" sloganıyla düzenledikleri "ÜniAKademi" programının ikincisini gerçekleştirdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti teşkilatlarında bulunmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşüne omuz vermenin, Türkiye'nin geleceği için kıymetli olduğunu söyledi. Gençlere, 25-30 yıl önce Türkiye'nin nasıl bir durumda olduğunu sürekli anlattıklarını ve bunun anlatılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, geleceğe bakarak gençlerin oy verdikleri, kendileri adına karar vermesini istedikleri kişilerin göreve gelmeden önce hayatlarında ne başardıklarına ve nasıl çalıştıklarına dikkat etmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.

SON ÇEYREKTE 4 KAT BÜYÜME

Son yüzyılı 1925'ten 2025'e kadar dörde ayırdığını belirten Bilal Erdoğan, bu dört çeyrekte kişi başına satın alma paritesine göre milli geliri kıyasladığını, ilk çeyrekte 1.3-1.4 kat, ikinci ve üçüncü çeyrekte yaklaşık 2 kat, son çeyrekte ise 4 kat büyüme gerçekleştiğini aktardı. Erdoğan, AK Parti döneminde Türkiye'de milli gelirin 8 kat, kişi başına düşen milli gelirin 6 kat, satın alma paritesine göre ise 4 kat arttığını anlattı. Bu kadar büyük bir ekonomik büyümenin, Türkiye'yi gelir durumuna göre orta-alt grubu ülkelerden orta-üst grubu ülkelere getirdiğini belirten Erdoğan, "Ekonomik büyüme Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen ülke olmaya getirdi" diye konuştu. Erdoğan, dünya tarihinde çok partili, yüksek katılımlı seçimlerde, bu kadar uzun süre iktidarda kalıp da ülkesini bu kadar büyüten başka bir siyasi liderin olmadığına dikkati çekti. Başkan Erdoğan gibi milletine bu kadar düşkün siyasetçinin bir daha gelmeyeceğini kaydeden Bilal Erdoğan, "Ne dünya tarihinde var, ne bizim ülkemizin tarihinde var. Onun için Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilelim" dedi. 23 yılda fiziki ve beşeri altyapıya yapılan güçlü yatırımın meyvelerini artık artan bir şekilde almaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "1.5 milyon gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılmış. Bu altyapı olduğu için bu kadar gencimiz ileri teknolojiyle ilgili projelere katılabiliyorlar. Bu çocuklar bu vizyonla, bu özgüvenle düşünebiliyor musun neler yapacaklar üniversite yıllarına geldiği zaman? Onun için Türkiye'nin önü çok açık" şeklinde konuştu.