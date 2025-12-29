51 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nizip ilçesinde 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin görülen davanın firari sanığı müteahhit Hasan Hüseyin S., tutuklandı. Yeniden yapılan yargılamada duruşmaya katılan Hasan Hüseyin S., Furkan Apartmanı'nın yapımında yer almadığını firari kardeşi Abdullah Devrim S.'nin de nerede olduğunu bilediğini öne sürdü. Hasan Hüseyin S., binanın kolonlarının kesildiğini duyduğunu ancak bunu kimin yaptığını bilmediğini söyledi.