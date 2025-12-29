AK Parti’den Ramazan seferberliği

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda, milletle kurulan güçlü gönül bağının sorumluluğuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, önümüzdeki Ramazan ayı için kapsamlı bir saha planlaması hayata geçiriliyor.

RAMAZAN'A ÖZEL ÇALIŞMALAR: Bu yıl da Ramazan ayının manevi iklimini şehirlerin her köşesinde hissettirmek amacıyla "Hoş Geldin Ramazan" ışıkları hazırlanarak illere gönderilecek. Işıklar, öncelikle teşkilat binalarına, ardından evlere asılacak. Her mahallede en az bir mukabele grubu oluşturulacak, okunan hatimlerin duası ise Kadir Gecesi'nde hep birlikte yapılacak. Ayrıca kuruluştan bugüne teşkilatlarda görev almış dava arkadaşları hatır gruplarıyla ziyaret edilecek, arzu eden büyükler saha çalışmalarına dâhil edilecek. Kadın Kolları teşkilatları, daha güçlü saha hâkimiyeti, daha kapsayıcı sosyal politikalar ve daha fazla gönüle dokunma hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

"KAHVE HATIR İŞİDİR" BULUŞMALARI: Geçtiğimiz dönemde Ramazan ayı sonrasında AK Parti Kadın Kolları, "Kahve hatır işidir, kıymetlilerle içilir" mottosuyla yeni bir program başlattı.

4,5 MİLYON VATANDAŞA ULAŞILDI: Ramazan ayı boyunca her gün en az dört ihtiyaç sahibi aile evlerinde ziyaret edildi, 4,5 milyon vatandaşa birebir ulaşıldı.

ERDOĞAN'IN SELAMI İLETİLDİ

Kahve ve lokum eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamları iletildi, vatandaşların talep ve beklentileri dinlenerek çözüm yolları arandı. Pilot uygulamada elde edilen yüksek verimlilik sayesinde program 81 ile yaygınlaştırıldı.