‘Ankara’da zam dışında bir icraat yok’

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde zam furyası hız kesmiyor. CHP'li Mansur Yavaş yönetimi, bu kez hafriyat döküm bedellerine rekor artış yaptı. İki yıl önce 6,93 TL olan hafriyat ücreti, yeni tarifeyle 192 TL'ye yükseldi; artış oranı yaklaşık 30 kat oldu. Daha önce toplu taşımada tam bilet 35 TL'ye, öğrenci bileti 17 TL'ye çıkarılırken, otopark ücretleri de 1 TL'den 250 TL'ye kadar yükseltilmişti. Peş peşe gelen zamlar, ABB yönetiminin "ucuz ve erişilebilir Ankara" vaadiyle taban tabana zıt bir tablo ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre, hafriyat döküm bedeli iki yıl içinde 6 lira 93 kuruştan 192 liraya yükseldi. Yaklaşık 30 katlık artış, başta hafriyat işiyle uğraşan esnaf olmak üzere müteahhitleri ve konut almak isteyen vatandaşları doğrudan etkileyecek.

ZAM YAĞMURU

Göreve gelmeden önce "Türkiye'nin en zengin ama en ucuz kenti Ankara olacak" vaadiyle halktan oy isteyen Mansur Yavaş, son dönemde peş peşe yaptığı zamlarla başkenti adeta zam yağmuruna tuttu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ın göreve gelmeden önceki vaatleriyle bugün uygulanan politikaların tamamen çeliştiğini söyledi.

Yalçın, Yavaş'ın seçim sürecinde Ankara'daki birçok hizmetin otopark ve hafriyat gelirleriyle ek kaynağa ihtiyaç duyulmadan yapılabileceğini savunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldikleri günden bugüne baktığımızda Ankara'da yapılan en büyük icraat zamdır. Otopark ücretleri 1 liradan 250 liraya çıkarıldı. Üstelik bugüne kadar bir araçlık dahi yeni otopark üretmediler. AK Parti döneminden kalan otoparkların sadece işletmesini yapıyorlar ama fiyatlarını fahiş şekilde artırıyorlar."

Hafriyat ücretlerindeki artışa dikkat çeken Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin mecliste çoğunlukta olduğu dönemde hafriyat döküm bedeli KDV dahil 6 lira 93 kuruştu. Aralık ayında CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen yeni tarifeyle bu bedel 192 liraya çıkarıldı. İki yılda tam 30 kat artış yapıldı. Bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir."