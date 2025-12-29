Birbirimize inanarak zorlukları aşabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Amerikan Cemiyeti Yıllık Kongresi'ne yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Sizlerin de takip ettiği üzere, kalbimizin beraber attığı coğrafyalar, maalesef savaşların, krizlerin, istikrarsızlığın girdabında sürükleniyor. Bu süreçte maruz kaldığımız saldırı ve zorlukların üstesinden birbirimize inanarak, kaotik zamanlarda güçlü durarak gelebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Nazik davetinizden ötürü her birinize şükranlarımı sunuyor; verimli ve bereketli bir kongre geçirmenizi can-ı gönülden temenni ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bölgelerinde yaşayan tüm dostlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. "Ateş Altında İman: Kaotik Zamanlarda Güçlü Durmak" temasıyla düzenlenen Müslüman Amerikan Cemiyeti Yıllık Kongresi'nin, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birleşik Devletler'in yanı sıra farklı ülkelerden her yıl binlerce katılımcıyı bir araya getiren bu önemli kongrede emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizlerin de takip ettiği üzere, kalbimizin beraber attığı coğrafyalar, maalesef savaşların, krizlerin, istikrarsızlığın girdabında sürükleniyor. Bu süreçte maruz kaldığımız saldırı ve zorlukların üstesinden birbirimize inanarak, kaotik zamanlarda güçlü durarak gelebiliriz.

BİR OLDUKÇA GÜÇLÜYÜZ

Amerikan-Müslüman toplumunun bu yönde attığı adımları ve sergilediği ilkeli tavrı, büyük bir takdir ve memnuniyetle takip ediyorum. Bu erdemli duruşun, gözlerini gerçeklere kapatan diğer toplumlara da emsal teşkil etmesini, global bir uyanışa vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle, Müslüman Amerikan Cemiyeti ve Kuzey Amerika İslam camiasının iş birliğinde düzenlenen bu kıymetli kongrenin bir kez daha hayırlar getirmesini temenni ediyorum.