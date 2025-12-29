Düzensiz göçle amansız mücadele

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "14 ilde son 2 haftadır jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 156 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladık, 112'si tutuklandı" dedi. Bakan Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 156 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, 14 ilde son 2 haftada jandarma tarafından sürdürülen operasyonlarda 156 kişiden 112'sinin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonlar sonucu 120 adet araç ve 13 adet botun ele geçirildiğini de bildirdi.