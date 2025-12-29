KIZILELMA’dan otonom kol uçuşu

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme süreci yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor. Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı Bayraktar KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde görev icra etti. Gerçekleştirilen testte Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5 arka arkaya havalandı. Gökyüzüne çıkan iki insansız savaş uçağı, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (kol uçuşu) yaptı. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Bu teknolojik ilerlemeyle insanlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği karmaşık hava görevleri otonom sistemlere aktarılıyor. Bu da birden fazla insansız platformun bir lider komutasında, birbirlerine göre konumlarını otonom olarak ayarlayarak ortak görev icra etmesine olanak tanıyor. Savaş uçaklarının belirli bölgeleri korumak amacıyla icra ettiği devriye ve önleme görevleri, gelecekte Bayraktar KIZILELMA filoları tarafından otonom olarak gerçekleştirilebilecek.

HAVACILIK TARİHİNE GEÇTİ

Bayraktar KIZILELMA, dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olma özelliği taşıyor.

TÜRKİYE KENDİ ROTASINI ÇİZİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tüm dünyanın zorluklarla ve belirsizliklerle dolu olduğu bir dönemde, Türkiye kendi rotasını çizen nadir ülkelerden biri. Her bir 'ilk' dünyadaki kötülüğe ülkemizden verilmiş bir cevaptır. İradeyi milim şaşmadan takip edenlere, emeği geçenlere tebrikler."