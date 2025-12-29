Narkotik ekiplerinden 65 ilde baskın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 354,5 kilogram uyuşturucu madde ve 647 bin 798 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 768 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlara bin 165 ekip katıldı. Toplam 2 bin 920 personelin görev aldığı çalışmalarda, 17 hava aracı ile 43 narkotik dedektör köpek de aktif olarak kullanıldı. Aramalarda toplam 354.5 kilogram uyuşturucu madde ile 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 768 şüpheli gözaltına alındı.