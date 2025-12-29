Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasının ilk bölümü açıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın iştiraki olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) işbirliği 3 bölüm halinde başlatılan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası yenileme çalışmalarında terminalin tamamlanan ilk bölümü hizmete açıldı. Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani ve davetliler katıldı.

DAHA FAZLA YOLCU İÇİN TERMİNALLER BİRBİRİNE BAĞLANDI

Türkiye'nin 2'nci Avrupa'nın 9'uncu en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı ilk terminal binası olan ve artan ihtiyaca cevap vermesi için yenilenen terminal -1 binasının ilk bölümü, 240 metre uzunluğunda bir bağlantı yoluyla Terminal-2'ye bağlanacak. Mevcut Terminal-2'nin dış hatlar 201 nolu kapışımdan bir köprü sistemi aracılığıyla Terminal-1'e geçecek olan yolcular buradaki 8 adet ilave biniş kapısını rahatlıkla kullanabilecek. Ana terminal binası olan Terminal-2'den check-in, bagaj ve pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, yürüyen bantlarla terminal -1'e ulaşacak. Terminal-1 binasının diğer kısımlarının da başlamasıyla birlikte tüm yönleriyle yenilenmiş olacak olan terminal binası ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu kapasitesi yaklaşık 5.5 milyon daha artacak.

48 MİLYON YOLCU

Törende konuşan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) Genel Müdürü Fatih Kacır, "Sabiha Gökçen Havalimanı, yalnızca İstanbul'un değil; Türkiye'nin ve Bölgemizin en önemli havacılık merkezlerinden biri konumundadır. 2001 yılında sivil havacılığa açıldığında 44 bin yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanımız, bugün henüz 2025 yılı bitmeden 44 milyonu aşkın yolcu trafiğine ulaşmıştır. 44 binden 44 milyona ulaştığımız bir ekosistemden bahsediyoruz. Her yıl milyonlarca yolcuyu ağırlayan, rekorlar kıran ve gökyüzüne aralıksız kapı açan havalimanımızın uçuş trafiği ise; 2 bin uçuş trafiğinden 250 bini aşkın sefer sayısına ulaşmıştır. Bu rakamlar bize şunu açıkça göstermektedir. 2024 yılında kırdığımız yolcu ve uçuş trafiği rekorlarını, 2025 yılı henüz tamamlanmadan geride bırakmış bulunuyoruz. 2025 yılı bitiminde ise 48 milyonu aşkın yolcuya ulaşacağımız görülmektedir." Dedi.

HAVALİMANI DAHA KULLANIŞLI HALE GELECEK

Programda konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, "İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımız, bugün 23 havayolu ile 54 ülkede, 39'u iç hat, 114'ü dış hat olmak üzere toplam 154 noktaya doğrudan bağlantı sağlayan, ülkemizin en stratejik havacılık merkezlerinden biri konumundadır. 2025 yılının ilk on bir ayında; 245 bini aşkın uçuşa, 44 milyonu geçen yolcu trafiğine başarıyla hizmet vermiş olan Sabiha Gökçen Havalimanımızın, yıl sonunda 48 milyonun üzerinde yolcuya ulaşması öngörülmektedir. uzun yıllar hizmet verdikten sonra farklı amaçlarla kullanılan Terminal-1 binası; Başkanlığımızın öncülüğünde, HEAŞ Meydan Otoritesi ve terminal işletmecisinin iş birliğiyle yeniden değerlendirilmiş ve "Terminal-2 – Terminal-1 Entegrasyon Projesi" hayata geçirilmiştir. Yaklaşık 18 bin metrekarelik oturum alanına sahip bu yapı, artık uydu terminal fonksiyonuyla ana terminali destekleyen, operasyonel yükü dengeleyen ve yolcu konforunu artıran bir role kavuşmuştur. Terminal-2 ile Terminal-1'i birbirine bağlayan, 240 metre uzunluğunda, tamamen kapalı ve iklimlendirilmiş bağlantı köprüsü sayesinde yolcular, açık alana çıkmadan, yürüyen bantlar ve asansörlerle konforlu bir şekilde terminal geçişlerini gerçekleştirebilecektir. Bu entegrasyon modeli çerçevesinde; check-in, bagaj teslimi ve pasaport kontrol işlemleri ana terminal olan Terminal-2'de tamamlanacak, yolcular Terminal-1'de ise daha ferah, daha sakin ve geniş bekleme alanlarında uçuş saatlerini karşılayacaktır. Bu yapı, yolcu akışının terminal geneline dengeli biçimde yayılmasını sağlayarak hem operasyonel verimliliği hem de yolcu deneyimini ileri bir seviyeye taşıyacaktır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz birinci faz kapsamında; beş çıkış kapısına sahip, aynı anda on uçağa hizmet verebilen uzak uçak bekleme salonu, duty-free alanları, yeme-içme üniteleri, çocuk oyun alanları ve yolcu ihtiyaçlarına yönelik tüm destek birimleri tamamlanmış ve hizmete alınmaya hazırdır" diye konuştu.

"HER YIL ORTALAMA 1.4 HAVALİMANI AÇTIK"

Yenilenen terminal binasının birinci kısmının açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemiz, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında, Afro-Avrasya coğrafyasının tam ortasındaki stratejik konumuyla dünyanın en avantajlı coğrafyalarından birine sahip. Dört saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam ekonomik büyüklüğü 55 trilyon doları aşan 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajı doğru okuyarak da son 23 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı gibi 16 yeni havalimanını daha sivil havacılığımıza kazandırdık. Yani her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik. Yapım çalışmaları devam eden Yozgat Havalimanı ve Bayburt–Gümüşhane Bölgesel havalimanı ile bu sayıyı 60'a çıkaracağız. Yine iç ve dış hatlarda toplam yolcu trafiğimiz yaklaşık 34 milyon seviyesindeydi; 2024 yılı sonunda 231 milyon yolcuya çıkarak Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik.Bu yılın ilk 11 ayı içinde 229,7 milyon yolcuya hizmet sunduk. Sadece İGA ile 77 milyon 524 bin 963 yolcu taşıdık. Dış hat uçuş ağımızda; 2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçabiliyorduk. Bugün dış hat uçuş noktası 132 ülkede 355'e ulaştı.Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülke sayısını da 81'den 175'e çıkardık" dedi.

"5.5 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ KAZANDIRACAK"

Bakan Uraloğlu, "Yeni yapılan çalışmalarla, ilk terminal binası T1 modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısıyla yeniden hayat buldu. Terminal 1 ve Terminal 2, yaklaşık 240 metre uzunluğunda, 10,5 metre genişliğinde özel bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Artık yürüyen bantlar ve elektro-mekanik ekipmanlarla yolcu akışı kesintisiz ve üst düzey konforla sağlanıyor. Bu faz kapsamında, 2.560 metre kare oturum alanına sahip Uzak Uçak Bekleme Salonu da hizmete hazır hale getirildi. Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede; 5 adet çıkış kapısı, 150 metre kare Duty Free alanı, 100 metre kare yemek-içecek kioskları, 430 metre kare çocuk oyun alanı, 400 metre kare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak. Proje kapsamında, havalimanımızın kara tarafı ulaşımını daha düzenli ve daha erişilebilir hale getirecek kapsamlı bir otopark düzenlemesi de hayata geçirildi. Terminal 2'nin otopark kapasitesi 5 bin 229 araca, Terminal 1'in otopark kapasitesi ise 607 araca yükseldi. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanımızın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkmış oldu. Aynı zamanda metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenleme ile yolcularımızın metro–otobüs–terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi. Yani gelen yolcularına eşsiz ve kesintisiz hizmet için her detay titizlikle tamamlandı. Faz 2 ve Faz 3'teki çalışmalar da tamamlandığında Terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi de kazandıracak" ifadelerini kullandı.