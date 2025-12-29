Savunma Sanayii'den tarihi ihracat: 30 Adet HÜRJET İspanya'ya satıldı!
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET'in 30 adetlik satışı için İspanya ile 2.6 milyar avroluk sözleşme imzalandığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek savunma sanayiimiz adına tarihi bir ihracat başarısına imza atmıştır."
2,6 MİLYAR AVROLUK PROJE
"Bu adım, Türkiye'nin savunma sanayiinde güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut bir göstergesidir. Toplam 2,6 milyar Avro proje bütçesine sahip olan program çerçevesinde teslimatların 2028 yılında başlaması planlanmaktadır."
'UZUN VADELİ PAKET'
"İmzalanan bu anlaşma; HÜRJET'in ihracatını, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemlerini, bakım-idame altyapısını ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını içeren yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir savunma sanayii ihracat paketidir."