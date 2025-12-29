Son dakika: İtfaiye Daire Başkanı da gözaltına alınmıştı… Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İBB'ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın da gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturması kapsamında düzenlendiği ifade edilen operasyonda Remzi Albayrak'ın dışında CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'ndeki Bekir Önder, İş İnsanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse de İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.