Türk savunma sanayisi tarih yazdı

Türk savunma sanayisi yıl boyunca muharebe sahasında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara yönelik çalışmalar gerçekleştirirken var olan ürünlere de yeni yetenekler kazandırdı. Bu alandaki ihracat ise 2025 yılı bitmeden 8,6 milyar dolara ulaştı.

TAYFUN VURDU, TB2T-AI SİHA UÇTU

Yerli ve milli füze TAYFUN, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN da atış testinde hedef uçağı imha etti.

Bayraktar TB2'nin, turbo motor ve gelişmiş yapay zekâya sahip yeni versiyonu Bayraktar TB2T-AI SİHA, test uçuşlarına başlayarak gökyüzündeki yerini aldı. Bayraktar KIZILELMA, Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti.

MURAD AESA GÖKYÜZÜNDE

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN'ın MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ROKETSAN'ın geliştirdiği KARA ATMACA füzesi, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu tazeledi.

Baykar'ın KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı.

Türk savunma sanayisi, KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ile ilk kez jet motoru ihracatına imza attı. Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bu manevrayı yapan ilk SİHA oldu.

AKSUNGUR 40 BİN FEET YÜKSELDİ

AKSUNGUR, TEI'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği PD170 motoruyla gerçekleştirdiği uçuşta 40 bin feet yüksekliğe çıktı. Bu uçuşla milli motor TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı.T625 GÖKBEY, ilk deniz aşırı uçuşunu başarıyla tamamladı.

ALTAY KIŞLANIN YOLUNU TUTTU

Türkiye'nin milli silahlı insansız hava araçları, DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden havalanarak hedeflerini başarıyla imha etti. ALTAY tankının seri üretiminin de gerçekleştirileceği BMC'nin Kahraman-kazan tesisi resmen açıldı, ilk tankların teslimatı gerçekleştirildi.

HÜRJET SES HIZINI AŞTI

Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, 1,2 mach hıza ulaşarak ses hızını aştı, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen insansız otonom sualtı aracı STM NETA'nın ilk deniz testi yapıldı.