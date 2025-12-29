Uyuşturucu operasyonunda 4 isim adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Aralık'ta İstanbul genelinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin ise firari olduğu biliniyor.

34 İŞLETMEYE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

Ekipler, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan eğlence mekanları ve otellerin yer aldığı aralarında Bebek Otel, Suma han ve Yaksim Club İQ bulunduğu 34 işletmeye eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirilmişti.

RAPÇİ, MISS TÜRKİYE GÜZELİ VE FENOMENLER

Operasyonlar kapsamında; rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sosyal medyada "thabacim" lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengican Atasoy, Cihan Güler ile işletmeciler Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alınmıştı.

4 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Rapçi Ege Karataş, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, Burak Ateş'in şoförü Ayhan Yücesoy ve işletmeci Bahri Güneş adliyeye sevk edildi. Şüpheliler "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçundan savcılığa ifade verecek. Diğer şüphelilerın yarın sevk edilmesi bekleniyor.