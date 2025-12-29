Uyuşturucu operasyonunda 4’üncü dalga: 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasında dün 4'üncü dalga için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Aralık'ta İstanbul genelinde eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca tutuklu Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan uyuşturucu skandalıyla ilgili de 3 kişiye yönelik ayrı bir operasyon düzenlendi. Soruşturmada tutuklanan eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan sonra, Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve Mustafa Karataş da gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

17 şüpheliye yönelik yapılan operasyon kapsamında, işletme sahibi Yasin Burak Becek, Suma Han isimli mekanın sahibi Cengiz Can Atasoy, Türkiye'deki The Ritz-Carlton otel zincirinin sahibi olan Suzer grubunun başkan yardımcısı Ali Baran Süzer, rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sanal medyada 'thabacim' lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Amaya GM isimli mekanın işletmecisi Cihan Güler, Amaya Etiler işletmesinin müdürü Bahri Güneş ve Taksim Club IQ sorumlusu Ahmet Çalışkan gözaltına alındı.