Uzun Çarşı’da yüzler gülüyor

Asrın felaketi depremlerde ağır hasar alan Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı bir taraftan restore edilirken diğer taraftan da iş yeri sahipleri 'Uzun Çarşı' adıyla inşa edilen yeni yerlerinde hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. 400 ensanfın yer aldığı çarşıda ahşap mutfak malzemeleri ve bebek beşiği yapan 3 çocuk babası Halil İbrahim Sümer (58), "50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Tarihi çarşımızda kiracıydım. Depremde dükkan yıkılınca ne yapacağımızı şaşırdık. Ama devletimiz bizi mağdur etmedi. Yüzümüzü tekrar güldürdü" dedi. Osmanlı macunu satan bir çocuk annesi Emine Coşkuner (47) ise, "İşlerimiz iyi gidiyor. Allah başımızdan devletimizi eksik etmesin" diye konuştu.