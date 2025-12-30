Aydın'da DEAŞ operasyonu: 7 zanlı yakalandı
Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Efeler, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
7 ZANLI YAKALANDI
Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen ve DEAŞ'la ilişkisi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.