Başkan Erdoğan’dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderek taziye dileklerini iletti.