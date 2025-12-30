Enkazdan hayat kurtaran cihaz

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci ve Teknoloji Ar-Ge Bilişi Uzmanı Emrah Bekçi tarafından geliştirilen DAMAS (Deprem Acil Müdahale Ağı Sistemi), deprem anında enkaz altındaki kişi sayısını yüzde 100 doğrulukla tespit edebiliyor. Zemin katlara yerleştirilen sistem, elektrik ve internet olmadan 8 saat boyunca çalışarak, kurtarma ekiplerine hayati veriler sunuyor. Enkaz altındaki dinleme ve iletişim özellikleriyle, hayat kurtarma çalışmalarına hız kazandıran DAMAS, depreme anında müdahale eden ekiplerin etkinliğini artırıyor. Prof. Dr. Tuncay Dilci, "DAMAS, hiçbir dış altyapıya bağlı olmadan kendi enerjisini üretiyor, kapalı ağını kuruyor ve bağımsız haberleşme sağlıyor. Kurtarma ekipleri için büyük bir kolaylık sağlayacak" dedi.