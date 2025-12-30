Erdoğan, Somali lideriyle görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'de olacak Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile İstanbul'da bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Ayrıca, Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmeler de ele alınacak."

TCHİANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Başkan Erdoğan dün Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin her alanda Nijer'in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü işbirliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan'ın Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de ikili, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla Gazze'nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye'nin ve Kuveyt'in bu süreçte işbirliğinin önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland'ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu söyledi.