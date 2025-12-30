Erden Timur tutuklandı

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesi sonrası dosyası ayrılan Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Timur'un Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan ifadesi ortaya çıktı. Timur'a; bahis baronu Veysel Şahin ile aralarındaki ilişki başta olmak üzere çeşitli sorular soruldu.

Veysel Şahin'le hiçbir şekilde temasının olmadığını iddia ederek suçlamaları kabul etmeyen Timur'a, bahis baronu Şahin'in sağ kolu olarak bilinen Derkan Başer'in çocuklarının 9 Şubat'taki Galatasaray-Adana Demirspor maçının seremonisinde neden futbolcularla birlikte sahaya çıktıkları da soruldu. Timur, "Veysel Şahin isimli şahıs ile hiçbir şekilde bir temasım olmadı. Derkan Başer'i, eşini ve çocuklarını tanımıyorum, bu şahsın çocuklarının maçta bulunmalarının benimle bir alakası yoktur" şeklinde cevapladı.

'EMNİYET UYARINCA 6 YIL TAPULARI DEVRETMEDİK'

Timur, Veysel Şahin ve çalışanı Eyüp Ur'la aralarında ticari ilişki olup olmadığı sorusunu ise ikisini de tanımadığını söyleyerek cevapladı. Şahin'in 2014'te 22 adet, 2015'te de 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiindeki NEF13 projesinden 57'şer metrekarelik gayrimenkulü 26 ay taksitle satın aldığını söyleyen Timur, "O projeden bin daire sattık. 2014 ve 2015'te Veysel Şahin hakkında yasadışı bahis veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yok. Kendisi ile ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017'den sonra yansıdı. Bize emniyet tarafından yapılan sözlü bilgilendirme uyarınca ciddi bir tazminat yükümlülüğü taşımamıza rağmen yaklaşık 6 yıl şirketi devredene kadar tapuları devretmedik" dedi. Soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erden Timur'un dosyası ayrılarak Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na gönderildi. Hakimliğe sevk edilen 21 şüpheliden 18u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na aktarılan ve buradaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Erden Timur, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.