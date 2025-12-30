Hücre evine baskın 3 polis şehit, 9 yaralı

Yılbaşı öncesi İstanbul ve Ankara başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu pazar yeri gibi bölgelerde patlayıcı yüklü araçlarla eylem hazırlığında olan DEAŞ terör örgütüne yönelik yurt genelinde operasyonlar sürerken, Yalova'da da mühimmat dolu DEAŞ hücre evine önceki gece 02.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde görevli polisler İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Çatışma dün sabah 09.30 sıralarında 6 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle son buldu.

Evde çıkan yangının da teröristlerin infilak ettirdikleri bombadan kaynaklandığı öğrenildi. Diğer taraftan dün çevredeki 5 okulda eğitim ve öğretime ara verildi.

Teröristlerin kendilerine siper olarak kullandıkları 5 kadın ile yaşları 3 ile 14 arasında değişen 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Teröristlerden 2'sinin Bitlis Güroymak nüfusuna kayıtlı olduğu ve silahlı terör örgütüne üyelikten suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı 26 yaşındaki Zafer Umutlu'nun bir süre önce sosyal medya üzerinden cihat paylaşımı yaptığı belirlendi.

Son bir yıldır evde 3 DEAŞ teröristinin oturduğu ancak dünkü operasyonda evin çok kalabalık olduğu öğrenildi. Aynı eve 4 ay önce Yalova polisinin baskın yaptığı, DEAŞ militanının kırdığı cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ SAYISI 141'E YÜKSELDİ

ANKARA İl Jandarma Komutanlığı'nın DEAŞ'ın saldırı hazırlığında olduğu uyarısı sonrası İstanbul'da yılbaşı öncesi operasyon yapıldı. 9 ilçede 14 adrese baskın düzenlendi. İlk aşamada 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı 141'e çıktı. Aramalarda uzun namlulu silah ve hücum yeleği bulunan bir kişiyi donatacak çanta ele geçirildi. İncelemede 12 şüphelinin kırmızı, bir şüphelinin mavi bültenle arandığı, 12 kişinin Özbekistan tarafından arandığı belirlendi. Gözaltındakilerden 9'u serbest bırakıldı. 4 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle salındı. 2 kişinin dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçların işlediği belirtildi. Sorgusu tamamlanan 68 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.