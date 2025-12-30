İletişim Başkanı Duran: "Enerjide tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Derin denizlerde söz sahibi, Mavi Vatan'da güçlü Türkiye! "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerjide tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. 7. nesil yeni sondaj gemilerimiz "Çağrı Bey" ve "Yıldırım", 12.000 metreye ulaşan sondaj kabiliyetleriyle filomuza farklı bir seviye kazandırdı. Bu adımla Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi oldu. Yıldırım Sakarya'da üretimi güçlendirirken, Çağrı Bey yeni keşifler için Somali rotasında olacak. Hayırlı olmasını diliyorum."