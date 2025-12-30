İsmiyle bahis oynadığı kişi, eşinin şirketinde müdür çıktı

Futbolda bahis ve şike soruşturmasında Eyüpspor Başkanı ve Galatasaray Kongre üyesi Murat Özkaya tutuklanmış, eşi Figen Özkaya ile eski emniyet müdürü Emrah Günaydı gözaltına alınmıştı. Murat Özkaya'nın ismiyle bahis oynadığı iddia edilen Günaydı'nın Figen Özkaya'nın şirketinde işletme müdürü olarak çalıştığı ortaya çıktı. Günaydı'nın hesaplarına 2019-2025 arasında toplam 33 milyon TL'lik, Günaydı'nın eşinin hesaplarına da 2021-2025 arasında 47 milyon TL'lik transfer yapıldığı tespit edildi. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Figen Özkaya, Emrah Günaydı ile eşine gönderilen para transferlerinden haberinin olmadığını söyledi.