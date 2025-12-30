İspanya ile HÜRJET için 2.6 milyar euroluk imza

TUSAŞ'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik 2.6 milyar euro değerinde anlaşma yapıldı. İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere HÜRJET Jet Eğitim Uçağı seçilerek, TUSAŞ-AIRBUS ortaklığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında sözleşme imzalandı. TUSAŞ'ta üretilecek HÜRJET'lerin teslimatlarının 2036 yılına kadar devam etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "HÜRJET 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek Türk savunma sanayisi adına tarihi bir ihracat başarısına imza attı" dedi. Bu adımın, Türkiye'nin savunma sanayisinde güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut bir göstergesi olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti: "Toplam 2,6 milyar euro proje bütçesine sahip olan program çerçevesinde teslimatların 2028'de başlaması planlanmaktadır.

Bu anlaşma, HÜRJET'in ihracatını, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemlerini, bakım-idame altyapısını ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını içeren yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir savunma sanayii ihracat paketidir. Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması savunma sanayiimizin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyeyi açık biçimde ortaya koymaktadır." HÜRJET ile birlikte Türkiye'nin küresel pazarda söz sahibi olan bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknolojiyle üretiyor, savunma sanayiinde ihracat gücümüzü kararlılıkla büyütüyor, 'Gök Vatan'da ve dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz"dedi.